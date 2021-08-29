«العثامنة»: سأكشف فساد مصاصي الدماء في ملف الأدوية

أكد المحلل السياسي عبد الله العثامنة، أنه سيكشف حجم الفساد الذي يتم في ملف الأدوية، وخاصة تلك التي تسرق من الإمداد وتباع بالصيدليات الخاصة للمرضى بأعلى الأسعار من مصاصي الدماء.

وقال العثامنة، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ميزانية الدعم وتحديدا بند الأدوية والمعدات الطبية منذ 2011 والشركات المحلية والأجنبية المنخرطة في هذا البند”.

وأضاف “نوع وحجم الأدوية التي تسرق من الإمداد وتباع بالصيدليات الخاصة ويشتريها أهل المرضي بأعلى الأسعار من مصاصي الدماء ستكون محل اهتمامي وسأكشف لكم حجم الفساد فيها”.