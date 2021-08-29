امغيب: كلام بادي مستهلك وعليه الإجابة على هذه التساؤلات

انتقد عضو مجلس النواب سعيد امغيب تصريحات آمر لواء الصمود صلاح بادي معتبرا أنها كلام مستهلك.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “الكلام الذي نقل عن صلاح بادي المطلوب دولياً والمتهم بإحراق مطار طرابس الدولي محلياً، كلام مستهلك يعرفه حتى التلاميذ في المدارس والعجائز في البيوت وقد تكرر ملايين المرات في منشورات مسؤولين ونخب ومثقفين وعامة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي “.

وأضاف امغيب “التاريخ ودروس الماضي القريب كان المعلم الذي أخبر كل من ذكرت عن نتائج من يقدم مصلحته الشخصية أو مصلحة قبيلته أو مدينته على مصلحة الوطن وبينت ضريبة تلقي الأوامر من خارج البلاد، وعاقبة ونتيجة التعامل مع الأجنبي المحتل ” وتابع “إذاً ما مناسبة كلام بادي في هذا التوقيت وماهى الدوافع الحقيقية التي دفعته ودفعت من سيتكلم بعده عن الأتراك وسيطرتهم على المنطقة الغربية؟”.

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وأردف “هذه الأسئلة كان على صلاح بادي الإجابة عليها بكل شفافية وبكل صدق، فالشعب الليبي اليوم ليس كما كان سنة 2014 فقد سقطت أوراق التوت وتكشفت عورات كثيرة !! والشعب في المنطقة الغربية التي تحتلها تركيا كما وصفها بادي لا يريد أن يسمع كلام لا من بادي ولا من غيره الذين سوف يرددون ماصدر عنه بالنص، إنما يريدوا أن يروا أفعال تثبت حسن النوايا إن كانت هنالك صحوة ضمير ولو كانت متأخرة أو إذا كان هنالك انحياز للوطن وعودة لجادة الحق بعد جنوح طويل، غير ذلك يعتبر دغدغة للمشاعر وعزف ردي على وتر الوطنية ووحدة البلاد لن يستمع إليه أحد”.

وكان بادي قال في مقابلة مع “كلوب هاوس” إن تركيا الآن أصبحت تسيطر حتى على السياسة الخارجية في ليبيا وأضاف اليوم نحن منزوعي الإرادة ولا نتحكم بشيء لأن تركيا سيطرت على كل شيء مطالبا بسحب كل المرتزقة والقوى الأجنبية من ليبيا