الخارجية التونسية: الجرندي يشارك في «وزاري» الجوار الليبي غدا

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية عثمان الجرندي سيشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي الذي سينعقد بالعاصمة الجزائرية غدًا الإثنين، وبعد غدٍ الثلاثاء.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إن «الجرندي سيلتقي في هذه المناسبة نظراءه المشاركين في هذا الاجتماع والمسؤولين الأمميين، لاسيما وزير الخارجية الجزائري وأمين عام جامعة الدول العربية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش».

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وتشمل لقاءات الجرندي في تونس، مباحثات مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التي سيتم «التباحث معها في خصوص الحدود البرية بين البلدين ومسائل أخرى تخص العلاقات الثنائية».

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