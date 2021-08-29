تصاعد الاحتجاجات العمالية لموظفي مصنع الحديد والصلب

نظمت النقابة العامة لعمال مصنع الحديد والصلب في مصراتة اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام المبنى الإداري للشركة.

وطالب المحتجون بإقالة مدير المصنع وإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة معللين ذلك بالفساد المالي والإداري الذي تشهده الشركة على حد زعمهم بالإضافة للتخبط في اتخاذ القرارات وعدم معالجة أعطال المصانع

وكانت النقابة قد طالبت رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بالتحقيق والتحري في 14 قضية رفعها الموظفون ضد إدارة الشركة متسائلين عن سبب غياب تجاوزات الشركة عن التقارير الدورية لديوان المحاسبة

يذكر أن مصنع الحديد والصلب يضم أكثر من 7 آلاف عامل وهو متوقف عن الإنتاج منذ يونيو بسب أزمة الكهرباء حيت تم تحويل المحطة الكهربائية المشغلة للمصنع للشبكة العامة بجهد 150 ميغا

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