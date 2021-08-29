بعد فتح الطريق الساحلي .. عودة الرحلات البرية بين طبرق وطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب محطة طبرق التابع للشركة العامة للنقل السريع محمد العقوري عودة الرحلات البرية بين طبرق وطرابلس .

العقوري قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن حافلات الشركة العامة للنقل الثقيل بدأت رحلاتها من طبرق إلى طرابلس بعد توقف من شهر يناير من العام الماضي بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد .

وأوضح أن رحلة طبرق طرابلس ستكون رحلة كل أسبوع وهو يوم الإثنين، لافتًا إلى أن الحافلة ستنطلق عند الساعة السابعة صباحًا من أمام فندق زين وتصل طرابلس بعد 14 ساعة .

ولفت إلى أن أسعار التذاكر من طبرق إلى طرابلس بسعر “70” دينار ومن طبرق إلى مصراتة 55 دينار، وسيكون خط الرحلة عبر الطريق الصحراوي طبرق أجدابيا ومن ثم إلى طرابلس وستكون هنالك أسعار خاصة بأجدابيا والبريقة وسرت ورأس لانوف، وهنالك رحلات خارجية خلال الفترة القادمة .

يشار أن مكتب طبرق افتتح عام 1987 وكانت تعمل لكل المدن الليبية وكذلك خارج ليبيا إلى تونس ومصر.