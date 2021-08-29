«القابضة للاتصالات» تبحث مع «هوبتون» الاستفادة من تقنيات حماية الشبكة الإلكترونية

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، آلية الاستفادة من التقنيات الإنجليزية في حماية الشبكة الإلكترونية.

وناقش الاجتماع أهمية التعاون المشترك بين الطرفين في جانب الاتصالات والتقنية وفتح آفاق جديدة للتطوير والاستثمار، وفق بيان للشركة اليوم.

كما ناقش الاجتماع عودة الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في ليبيا، ومساهمتها في التخطيط الاستراتيجي والمشاريع المستقبلية.

وتناول المجتمعون آلية التعاون مع الشركات البريطانية في مجال الأمن السبرياني، وحماية الشبكة الإلكترونية باستخدام تقنيات بريطانية حديثة.

– رئيس «القابضة للاتصالات» يبحث مع السفير المصري تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين

وأمس السبت، بحث قرقاب، مع السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى، سبل متابعة العقود التي تم التوقيع عليها في مجال الاتصالات والتكنولوجيا للربط البيني والتدريب والتطوير بين البلدين.

وتطرق الطرفان إلى آلية إنشاء الشركة الليبية – المصرية، التي ستعنى بوضع المبادرات اللازمة قيد التنفيذ، ووضع أسس لبرامج الاستثمار الليبي المصري في مجال صناعة وتوطين التقنية سعياً للوصول للتحول الرقمي الكامل في البلدين الشقيقين.

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