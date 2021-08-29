مكافحة الأمراض: تسجيل 2003 إصابة بفيروس كورونا و19 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2003 إصابات بفيروس كورونا، أمس السبت، و910 حالات تعاف، و19 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في تحديثه اليومي، بأن مختبراته استقبلت 7282 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 5279 عينة، فيما تأكدت إصابة 2003 عينات موجبة، منها 1677 جديدة و326 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 27.5%.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 305 آلاف و793 إصابة، منها 83 ألفًا و75 حالة نشطة، بينما تعافى 218 ألفًا و534 حالة، وسجل المركز 4184 حالة وفاة.

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