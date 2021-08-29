«الأرصاد الليبية»: أجواء ساخنة نهارا على مناطق الشمال الغربي

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الأحد وخلال الايام المقبلة.

وقال بيان صادر عن المركز: “أجواء ساخنة نهار اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي، نتيجة تأثرها برياح جنوبية غربية، حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35 – 42) مْ”.

وأضاف “تسجل تراجع تدريجي من مساء اليوم وذلك نتيجة تحول الرياح إلى شمالية شرقية مع ارتفاع عامل الرطوبة وتتكاثر السحب فترة المساء خاصة على مناطق (جبل نفوسه- ترهونة بني وليد – مزدة – القريات) ويصحبها خلايا رعدية أحيانا واحتمال سقوط أمطار متفرقة”.

وتابع “الحرارة معتدلة هذا اليوم على أغلب مناطق الساحل الشرقي وتتراوح ما بين (29 – 32) مْ وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد، بينما تكون على مناطق الخليج والجنوب ما بين (37 -42) مْ”.