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«الأرصاد الليبية»: أجواء ساخنة نهارا على مناطق الشمال الغربي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الأحد وخلال الايام المقبلة.

وقال بيان صادر عن المركز: “أجواء ساخنة نهار اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي، نتيجة تأثرها برياح جنوبية غربية، حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35 – 42) مْ”.

وأضاف “تسجل تراجع تدريجي من مساء اليوم وذلك نتيجة تحول الرياح إلى شمالية شرقية مع ارتفاع عامل الرطوبة وتتكاثر السحب فترة المساء خاصة على مناطق (جبل نفوسه- ترهونة بني وليد – مزدة – القريات) ويصحبها خلايا رعدية أحيانا واحتمال سقوط أمطار متفرقة”.

وتابع “الحرارة معتدلة هذا اليوم على أغلب مناطق الساحل الشرقي وتتراوح ما بين (29 – 32) مْ وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد، بينما تكون على مناطق الخليج والجنوب ما بين (37 -42) مْ”.

الوسوم

الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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صحيفة الساعة 24

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