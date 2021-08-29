العريبي: الدبيبة يحاول تضليل الشعب بحديثه عن التنمية للتغطية على مطالبة البرلمان بسحب الثقة منه

ليبيا – أفاد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن خطاب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أمس ‏الأول، حاول من خلاله تضليل الشعب، بحديثه عن إصلاحات ‏وتنمية، للتغطية على مطالبة مجلس النواب بسحب الثقة منه، ‏لفشله في علاج مشاكل الناس.‏

العريبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أمس السبت، أكد أن خطاب ‏الدبيبة كان مخيبًا للآمال، لأنه يحمل مغالطات كبيرة جدًا، أولها أن ‏مجلس النواب يعطل الميزانية، منوهًا إلى أن الإشكالية في الميزانية مثل باب ‏التنمية وبعض الأمور المرتبطة ببعض المؤسسات مثل المؤسسة ‏الوطنية للنفط والجيش.‏

ولفت إلى أن الحكومة المؤقتة التي كانت موجودة في البيضاء ‏كانت قد أفرزت الكثير من المؤسسات، ولكن الدبيبة أخرجها كلها ‏من الميزانية، ولم يتم إدراجها على الإطلاق، ويطلب الدبيبة 20 ‏مليارًا في باب التنمية وهذا إسراف واضح، وكذلك يريد بند الطوارئ ‏الذي لن يكون عليه رقابة ويكون عرضة للسرقة والاختلاسات، ‏وهذا أمر لا يليق، على حد تعبيره.

وتحدث العريبي عن استجواب مجلس النواب للدبيبة، بقوله: ‏‏”أعطينا الدبيبة فرصة 10 أيام للمساءلة والمفترض منه أن يمتثل ‏لمجلس النواب، ولكن إذا لم يأت سيتم سحب الثقة عنه، ولن يتم ‏منحه ميزانية بتلك الأرقام المهولة التي يتطلبها من أجل 90 يومًا ‏فقط متبقية لعمر حكومته”.

وتابع حديثه: “تصرفات الدبيبة اليوم غريبة، فهو يتحدث عن الأمن ‏والأمان، وعلى بعد 50 كيلومترًا فقط منه الميليشيات يعطيها 70 ‏مليونًا، بينما الجيش عدده أكثر من 20 ألفًا يعطيه 5 ملايين، وكأن ‏الجيش يشحذ منه الأموال”.

واستطرد: “كيف يتحدث الدبيبة عن تحقيقه الأمن والأمان في ‏ليبيا، وهو يترك الأحداث التي تجري في الزاوية والحرب الدائرة ‏هناك، من دون أن يتحرك أو يحاول أن يسيطر على تلك ‏الميليشيات المنتشرة والتي يرعاها هو بالأموال”.

ونوه إلى أن جميع الوزراء زاروا بنغازي ما عدا عبد الحميد الدبيبة ‏ووليد اللافي، مضيفًا: “كأن الدبيبة واللافي يعادون صراحة بنغازي، ‏وهو يتحجج من دون أن يقول سببه الحقيقي لعدم زيارة بنغازي ‏حتى الآن”.

وذكر أن الدبيبة يريد 5 مليارات في باب الطوارئ، وهذا باب سرقة ‏واضح، ويتحجج بأنه لمواجهة فيروس كورونا، هو لا يصرف عليهم ‏من الأبواب العادية الأخرى.

وأكمل: “الناس في باقي المدن لا تجد أوكسجين ‏في طبرق وفي بنغازي ولا يحل تلك المشاكل، ولم يحل مشاكل ‏الكهرباء أيضًا”، مؤكدًا أن كل ما يقوم به مجرد دعايات سياسية ‏فقط له ولوليد اللافي.

وتطرق العريبي إلى مشاكل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ووزير ‏النفط، ووصفها بأنها “مشاكل شخصية” لا يريد الدخول فيها، مردفًا: “لكن ‏نحن نتحدث عن الأزمات التي تواجه الناس مثل مشاكل الكهرباء ‏التي نقلت حكومة الدبيبة مشاكلها إلى بنغازي، بعدما كان الشرق لا ‏يعاني من أي مشاكل في الكهرباء، بسبب الأزمات الفنية الكبيرة في ‏منظومة الكهرباء”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية