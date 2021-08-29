بليحق: لا حاجة للنصاب القانوني في جلسة مساءلة الحكومة

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إقامة جلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية، في موعدها المعلن سابقاً، وهو غدًا الاثنين.

وقال بليحق في تصريح صحفي: إنَّ الجلسة لا تحتاج إلى نصاب قانوني، خاصة أن سابقتها كانت معلقة، والنصاب سيكون وفق المواضيع المطروحة في حينها.

وبيَّن المتحدث باسم النواب، أن قانون انتخاب الرئيس والدوائر الانتخابية سيكون ضمن البنود القائمة في جلسة غد، مشيرًا إلى أن بند الميزانية متوقف على ما أنجزته لجنة المالية ومدى جاهزيتها لطرحه.

يشار إلى أن مجلس النواب، دعا الحكومة، الأسبوع الماضي، لجلسة استجواب على خلفية مذكرة، تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، تضمنت ملاحظات حول أداء الحكومة منذ منحها الثقة.

ومن المرجح غياب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، عن جلسة المساءلة بعد اتهامه، لمجلس النواب بعرقلة عمل حكومته بشكل مستمر ومتعمد.

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