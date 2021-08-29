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وفاء الشاذلي لـ«الغرياني»: الإرهابيون التونسيون في ليبيا هم لحمكم عادوا إليكم من سوريا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهمت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، المفتي المعزول الصادق الغرياني، بتضليل المواطنين بمحاولة إبعاد تعاونه وتأييده لبعض الإرهابيين والزعم بأنه ومؤيديه خاضوا حربا ضدهم.

وقالت «الشاذلي»، في منشور لها بفيسبوك، متسائلة : «صادق الغرياني مفتي الضلالة تتكلم وتستغبي من بكلامك، هل تنكر يا هذا أن من تتحدث عنهم من الإرهابيين التونسيين في ليبيا هم لحمكم؟»، وفق قولها.

وأوضحت الإرهابيين التونسيين الذين تحدث عنهم «الغرياني» هم مجموعات تابعة إليه عادوا من سوريا، قائلة: «تصرح وبكل.. وجه أنكم قاتلتموهم في درنة وصبراطة وكأننا نجهل أن قتالكم كان تقية وتكتيكا وتحيلا ومخاتلة ليس اكثر».

واختتمت حديثها موجهة القول إلى الغرياني: «تقاتلون بعضهم وتستعملون البعض الآخر حطبا لحروبكم ضد أبناء وطنكم ممن يعارضون مشروعكم في أخونة ليبيا».

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • رد بالك يا غرياني ..حاطين العين عليك التونسيات … !! الراجل يقولوله ..إنتي … والمراءءة يقولولها ..أنتَ ..؟!!!ــ عووج

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  • فوته الموضوع يا غرياني،،،، مش كل واحد تقدروا تفوتوها عليه هادم ناس لحمهم مر ،،، توا تفضحوا في نفسكم مش أنتم رفعت وهم عن طريق معي تبقى

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