بلدي غريان يستعد لإقامة عرس جماعي

تستعد بلدية غريان لإقامة عرس جماعي لـ200 شاب وفتاة لتسهيل زواجهم ماديا ومعنويا.

وأفاد المجلس البلدي غريان، في منشور على موقع فيسبوك، بتبرع أحد السكان بمبلغ عشرة آلاف دينار، للإسهام في تكاليف إقامة هذه المناسبة الاجتماعية، إلى جانب الدعم المقدم من صندوق التكافل الاجتماعي غريان ومشاركة الجهات العامة والخاصة.

وناشد بلدي غريان جميع الجهات، المساهمة في الحدث الذي وصفتهُ بالمهم مشيرًا إلى أنه سيعلن عن موعد إقامة العرس فور إتمام التنسيق وتوفير المبالغ اللازمة.

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