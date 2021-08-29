القيب يستعرض التجاوزات في آخر تقرير لديوان المحاسبة

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب، خلال اجتماع طارئ مع عدد من الإدارات والمستشارين بالوزارة، ما جاء في التقرير العام لديوان المحاسبة للسنة الماضية، الذي تناول العديد من التجاوزات التي وقعت فيها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتكون من متخصصين في القانون والمحاسبة من أعضاء هيئة التدريس، بهدف زيارة الجامعات والاستماع إلى رؤسائها حول ما تضمنه التقرير، إضافة إلى عقد اجتماع طارئ للكتاب العاملين بالجامعات الأسبوع القادم، لمناقشة القضايا المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية فيها.

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