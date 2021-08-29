وزير الموارد المائية يبحث مشكلة نقص مياه الشرب في وادي البوانيس

عقد بمقر وزارة الموارد المائية بطرابلس اجتماعا ضم كلا من وزير الموارد المائية، طارق بوفليقة وعميد بلدية وادي البوانيس، على فرج عكاشة ومدير الشؤون الاجتماعية فرع البوانيس، مبروكة محمد حماد.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “خلال الاجتماع تمت مناقشة مشكلة نقص مياه الشرب في منطقة تمنهنت خاصة ومناطق بلدية البوانيس عامة «سمنو والزيغن» والمشروع الزراعي وإيجاد الحلول المناسبة لها”.

وأضاف بوفليقة “هناك شحنة من المضخات وصلت للميناء وجاري العمل على الإجراءات والإفراج عنها وستكون هناك حصة لبلدية وادي البوانيس”.

وتابع البيان “تم الاتفاق على حفر عدد من الآبار الجوفية بالمنطقة إضافة إلى إنشاء مجمعات رئيسية لمياه الصرف الصحي لحل مشكلة الصرف الصحي”.

واستطرد “يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة عميد بلدية وادي البوانيس للقطاعات الخدمية مع المسؤولين بالحكومة وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ببلدية وادي البوانيس”.