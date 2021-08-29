ملك الأردن يستقبل الدبيبة في عمان

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، بقصر الحسينية في العاصمة عمان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والوفد المرافق له.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضافت أن الملك عبدالله أكد خلال اللقاء وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، وتحقق طموحات شعبها الشقيق.

حضر اللقاء رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.

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