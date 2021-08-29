الزيات: 85 % من المخابز التي شملتها جولاتهم التفتيشية لا تطابق المواصفات المطلوبة

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إن 85٪ من المخابز التي شملتها جولاتهم التفتيشية، لا تطابق المواصفات المطلوبة، خاصة القياسية.

الزيات لفت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أن المركز قام خلال الأسبوع الماضي بتفتيش 80 مخبزًا بمناطق طرابلس وزليتن والبيضاء وبنغازي وسبها والعجيلات والزاوية ووادي الشاطئ، بينت المعاينات عدم توفر الحد الأدنى من الشروط الصحية فيها.

وأوضح أن من بين المخالفات المسجلة بتلك المخابز، عدم توفر آلات تحلية المياه والنظافة العامة، وعدم الالتزام بالشهائد الصحية للعاملين، علاوة على سوء تخزين الدقيق وتعرضه للرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة.

وشدد على أن واجبهم الرقابي يحتم عليهم التأكد من سلامة إنتاج الخبز باعتباره غذاء أساسيًا، وأنهم يقومون بهذا الدور عن طريق مراقبة سلامة الدقيق المورد من الخارج أو المصنع محليًا، من خلال إجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليه للإفراج عنه أو رفضه.

أما بخصوص استمرار المخابز في مزاولة نشاطها رغم مخالفتها، قال مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية: إن هذا الأمر يرجع لقصور في القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 الذي تعتبر فيه الغرامة ضئيلة، وغير رادعة. وناشد مدير مكتب الإعلام بالمركز، أصحاب المخابز التعاون معهم لضمان إنتاج خبز صحي، والجهات الأخرى ذات العلاقة بعملهم، مزيدًا من التعاون في هذا الشأن، مؤكدًا في ذات الوقت استمرارهم في جولاتهم التفتيشية في كامل البلاد، وعدم التهاون مع المخالفين.

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