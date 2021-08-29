أكاديمي: النهضة مسؤولة عن تدفق الإرهاب إلى ليبيا برعاية تركية

ناقشت حلقة برنامج “البلاد” أمس السبت، الأبعاد السياسية لكلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وحديثه عن حقيقة الإرهاب في ليبيا وعلاقته بتونس.

قال ضيف برنامج “البلاد” أستاذ العلوم الجيوسياسية في جامعة منوبة التونسية رافع الطبيب: إنَّ الحكومات السابقة في ليبيا وتونس، جميعها، كان لها نفس المشغل التركي، وفي بعض الأوقات نفس المشغلين في الدول الغربية الذين أرادوا تحويل المنطقة إلى منطلق لتهجير الشباب وتحويلها إلى بؤرة توتر خاصة سوريا والعراق.

ولا ينكر “الطبيب”، دور تونس في تصدير الإرهابيين عبر ليبيا، حيث يتم تجميعهم وتدريبهم في ليبيا

ومن ثم إرسالهم إلى سوريا والعراق، وكمثال على ذلك لواء الأمة، حسب تعبيره.

وأوضح الطبيب: “الجميع تورط في ملف الإرهاب، والشعب الليبي مثل الشعب التونسي اكتوى بنار التطرف، خاصة الشعب الليبي الذي شهدت بعض مدنه عديدًا من العمليات الإرهابية بعناصر تونسية”.

وأكد ضيف برنامج “البلاد”، لم يُفرق بين الموقف الرسمي التونسي، الذي يعتبر الإرهاب في تونس وليبيا عدوًا للشعبين ولأركان الدولتين، وبين سيل اتهامات المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي الذي لا يمكن إيقافه.

وأضاف أستاذ العلوم الجيوسياسية: “ليبيا وتونس شعبان متداخلان ولا يمكن لأحد أن يتصور أن الشعب التونسي سعيد بإغلاق الحدود بين البلدين، ولا بد من معرفة أن هناك من يترصد لإحداث الفوضى بين العلاقات الليبية التونسية”.

وفي سؤال حول قلة المشاكل بين حكومتي ليبيا وتونس أثناء حكم “النهضة” على عكس فترة حكم الرئيس قيس سعيّد، أجاب الطبيب: “نعم، “النهضة” كانت تنسق مع الحكومات المتتالية في ليبيا من أجل ترحيل شبكات الإرهاب عبر ليبيا برعاية تركية، ولكن يبدو مع وصول الرئيس قيس السعيد للسلطة وتغييره قواعد اللعبة وقوانين العمل على الحدود شعرت بعض الأطراف في ليبيا بأن ذلك تهديدا لمصالحها”.

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