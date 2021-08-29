وزارة الداخلية تبحث مشاكل التي تُواجه مديريتي أمن طرابلس ومصراتة

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال)- عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء “بشير الأمين” اليوم الأحد، اجتماعًا مع مدير أمن طرابلس عميد “محمود العابد”، ومدير أمن مصراتة عميد “محمد أبوبريدعة”.

هذا وتم خلال الاجتماع؛ مناقشة حزمة من المواضيع الأمنية التي تهم مديريتي أمن طرابلس ومصراتة، وكذلك سيّر العملية الأمنية، والوقوف على المشاكل التي تعترض سيّر العمل وتذليلها، بما يُساهم في الارتقاء بمستوى الأداء الأمني في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما تم التأكيد على أهمية المجاهرة بالأمن داخل نطاق المديرتين، لضبط المخالفين والخارجين عن القانون وحفظ الأمن، وحسن معاملة المواطنين وفق صحيح القانون. (وال) ب خ/ ر ت

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