مدير أمن الجفارة يبحث مشاكل التي تُواجه سيّر العمل قسم المرور والتراخيص

الجفارة 29 أغسطس 2021 (وال)- عقد مدير أمن الجفارة عميد “عبد الناصر الطيف” اليوم الأحد، اجتماعًا ضم رؤساء وحدات المرور ومشرفي التراخيص، ومساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة، ورئيس قسم التراخيص بالمديرية.

وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان المديرية؛ عدد من المواضيع التي تهم وحدات المرور بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمراجعة جميع قيودات قسم المرور والتراخيص، وكذلك العمل على إعداد منظومة تخص المرور والتراخيص، وتذليل كافة المشاكل التي تُواجه سيّر العمل.

وثمّن مدير الأمن الجهود التي يقوم بها رجل شرطة المرور في الحفاظ على سلامة المواطنين على الطرقات العامة, مطالبًا ببذل المزيد من الجهد خدمة للصالح العام. (وال) ب خ/ ر ت

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