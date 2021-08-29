بليحق: مساءلة الدبيبة وقانون انتخاب الرئيس والدوائر الانتخابية ضمن بنود جلسة البرلمان الاثنين

ليبيا – قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن جلسة النواب ستعقد غدًا الإثنين في موعدها، والبند المطروح حتى الآن هو مساءلة رئيس الحكومة الوحدة.

بليحق وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأحد، أكد أن ضمن البنود القائمة في الجلسة، قانون انتخاب الرئيس والدوائر الانتخابية.

وتوقع بليحق أن بند الميزانية متوقف على ما أنجزته لجنة المالية ومدى جاهزيتها لطرحه.

الناطق باسم مجلس النواب نوه إلى أن الجلسة لا تحتاج إلى نصاب، بحكم أن سابقتها كانت معلقة، والنصاب سيكون وفق المواضيع المطروحة في حينها.

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