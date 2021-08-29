رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة أزمة فيروس كورونا في زيارة لمديرية أمن الجبل الأخضر

الجبل الأخضر 29 أغسطس 2021 (وال)- أجرى رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا عميد “يوسف بلبان”، بزيارة لمديرية أمن الجبل الأخضر، وكان في استقباله مدير الأمن عميد “خالد البسطة”، ومدير أمن طبرق المكلف.

هذا وتخللت الزيارة عقد اجتماع؛ تم خلاله مناقشة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل المديرية لمكافحة وباء كورونا, بالإضافة إلى المشاكل والنواقص التي تُواجهها للوقاية من هذا الوباء أثناء تأدية رجال الشرطة للمهام المكلفين بها، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الصحة والجهات الصحية العاملة داخل نطاق المديرية.

كما تم الاتفاق على فتح قنوات تواصل بين الغرفة الرئيسية والمديرية، وتكليف ضابط بمهام التواصل وذلك للتنسيق الكامل بينها.

زيارة رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا، تأتي ضمن سلسلة زياراته التي يقوم بها للمنطقة الشرقية، رفقة ضابط الاتصال ومنسق الغرفة عقيد “ياسر الفلاح”، وذلك بناء على تعليمات وزير الداخلية خالد مازن. (وال) ب خ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال