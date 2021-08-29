أردوغان: نسعى لاتفاق مع طالبان على غرار ليبيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا تسعى إلى أن توقع اتفاقا مع حركة “طالبان”، على غرار الاتفاق الذي أبرم مع ليبيا.

وأضاف أثناء عودته من زيارة إلى سراييفو: “لا أستطيع القول إننا لن نبرم (مع طالبان) مثل هذا الاتفاق كما فعلنا مع ليبيا، يمكننا أن نفعل ذلك، يكفي أن نجد شريكًا جديرًا بالمفاوضات” على حد زعمه.

ونقلت قناة “إن تي في”، عن الرئيس التركي قوله: “بالنسبة للمطار، تقول طالبان: (سنهتم بأمنه، والإدارة لكم)، ولكن كيف ستضمن ذلك؟ هذه ليست مهمة سهلة”، مضيفا: “انظروا، نحو 200 شخص لقوا حتفهم هناك مؤخرا”، على حد قوله.

وأعلن أردوغان عودة الجيش التركي من أفغانستان.

وكانت أنقرة قد عرضت في وقت سابق توفير الأمن لمطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية، في ظل عدد من الشروط التي طرحتها، لكن المتحدث باسم “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، قال إن “طالبان” تريد علاقات جيدة مع تركيا، لكنها لا تريد رؤية جنود أتراك في أفغانستان.

يشار إلى أنه في نهاية نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي أردوغان وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مذكرة تعاون في المجال العسكري.

ورغم رفض مجلس النواب للاتفاقية ومطالبته بإحالة الموقعين عليها للمحاكمة، إلا أن تركيا أرسلت مرتزقة سوريين إلى ليبيا وسيطرت على معسكرات بالمنطقة الغربية.

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