تأجيل مؤتمر “تنمية المنطقة الشرقية” لأسباب مجهولة.. والحكومة تلتزم الصمت

علمت 218 أن النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين أعطية طلب تأجيل انطلاق مؤتمر إعلان خطة مشروعات التنمية في المنطقة الشرقية، الذي كان من المقرر أن ينعقد ظهر اليوم الأحد في بنغازي.

وانطلقت منذ ساعات الصباح، تحضيرات المؤتمر الذي يأتي ضمن خطة عودة الحياة الحكومية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يتم إبلاغ الصحفيين بإلغائه.

واضطرت المنصة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك لوقف البث المباشر الذي واكب مرحلة التحضير للمؤتمر، وحذفه نهائيا، دون أي توضيح حول مصير المؤتمر.

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