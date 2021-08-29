ليبيا الان

تأجيل مؤتمر “تنمية المنطقة الشرقية” لأسباب مجهولة.. والحكومة تلتزم الصمت

تم النشر منذُ 24 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علمت 218 أن النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين أعطية طلب تأجيل انطلاق مؤتمر إعلان خطة مشروعات التنمية في المنطقة الشرقية، الذي كان من المقرر أن ينعقد ظهر اليوم الأحد في بنغازي.

وانطلقت منذ ساعات الصباح، تحضيرات المؤتمر الذي يأتي ضمن خطة عودة الحياة الحكومية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يتم إبلاغ الصحفيين بإلغائه.

واضطرت المنصة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك لوقف البث المباشر الذي واكب مرحلة التحضير للمؤتمر، وحذفه نهائيا، دون أي توضيح حول مصير المؤتمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق