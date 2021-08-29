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“44”عضوا من ملتقى الحوار يطالبون البعثة بعقد جلسة طارئة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

دعا 44 عضوًا بملتقى الحوار السياسي، المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، إلى عقد جلسة طارئة للملتقى ،لمعالجة الاختراقات التي وصفوها بـالجسيمة التي تُعيق تنفيذ خارطة الطريق.

وطالب الأعضاء في خطاب نشره عضو الملتقى، أحمد الشركسي، بعقد جلسة طارئة للملتقى من أجل معالجة الاختراقات الجسيمة في تنفيذ خارطـة الطريق.

 كما ستناقش الجلسة التطورات التي وصفها الخطاب بـ “الخطيرة” والتـي تمس وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي،  فضلاً عن التمهيد الحقيـقي لإجراء الانتخابــــــات في موعدها المحدد لها للمرحلة التمهيدية.

البعثة الأممية للدعم في ليبيا ملتقى الحوار السياسي

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