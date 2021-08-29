الاجتماع الثاني لمديري الفروع بمصلحة أمن المرافق والمنشآت بوزارة الداخلية

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال)- عقد بمقر وزارة الداخلية بطرابلس اليوم الأحد، برئاسة رئيس المصلحة عميد “منير بالأعمى”، الاجتماع الثاني لمديري الفروع بمصلحة أمن المرافق والمنشآت، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد”.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بصالة الاجتماعات بالمصلحة، مناقشة المشاكل والعراقيـل والصعوبات التي تُواجه المصلحة في أداء عملهـا, والمشاكل التي تعرض لها أعضاء المصلحة خلال الفترة الماضية، ووضع الحلول العاجلة من أجل تذليل كافة العقبات التي تعترض سيّر العمل, بالإضافة لمناقشـة القـوة العموميـة للفروع والإدارات، وتطوير عمل المصلحة وفق اختصاصاتها.

كما تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعـات دوريـة بالمنتسبين ومحاضـرتهم، وتلقينهم الواجبـات الملقـاة علـى عاتقهم في تأمين مواقع الحراسة, والتشديد على ضرورة الضبط والربط والقيافة وتأدية المهام المكلفين بها على أكمل وجه خدمة للصالح العام. (وال) ب خ/ ر ت

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