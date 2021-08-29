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الاجتماع الثاني لمديري الفروع بمصلحة أمن المرافق والمنشآت بوزارة الداخلية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال)- عقد بمقر وزارة الداخلية بطرابلس اليوم الأحد، برئاسة رئيس المصلحة عميد “منير بالأعمى”، الاجتماع الثاني لمديري الفروع بمصلحة أمن المرافق والمنشآت، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد”.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بصالة الاجتماعات بالمصلحة، مناقشة المشاكل والعراقيـل والصعوبات التي تُواجه المصلحة في أداء عملهـا, والمشاكل التي تعرض لها أعضاء المصلحة خلال الفترة الماضية، ووضع الحلول العاجلة من أجل تذليل كافة العقبات التي تعترض سيّر العمل, بالإضافة لمناقشـة القـوة العموميـة للفروع والإدارات، وتطوير عمل المصلحة وفق اختصاصاتها.

كما تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعـات دوريـة بالمنتسبين ومحاضـرتهم، وتلقينهم الواجبـات الملقـاة علـى عاتقهم في تأمين مواقع الحراسة, والتشديد على ضرورة الضبط والربط والقيافة وتأدية المهام المكلفين بها على أكمل وجه خدمة للصالح العام. (وال) ب خ/  ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • بصراحة النواب كثروا على ما وصوهم .. !!
    معقولة المؤسسة الوطنية الطيران الخطوط الجوية الليبية
    محتكرينها شوية نواب لا انتخبهم اشعب لاشئ واحزاب انلنيين مرضى نفسيين ـ يقوما بأحتكار طيران دولي لمجرد اشخاص تحيط بهم الشبهات ..!!!
    وتلث أرباع الشعب الليبي بين عالق ممهجر ومفقود فالخارج والداخل ..؟!!
    ضروري يتم ايقاف النواب وأحزابهم بأي طريقة ..!! هذه مؤسسة وطنية وملك للشعب الليبي بالكامل .. وما هياش لافراد أو اشخاص مهوسسين .. حتى الكذب يؤدي للجهل والمرض والتخلف ونقص في المناعة .
    youtube.com/watch?v=J2ioHqpz47Q

    رد

  • بصراحة النواب كثروا على ما وصوهم .. !!
    معقولة المؤسسة الوطنية الطيران الخطوط الجوية الليبية
    محتكرينها شوية نواب لا انتخبهم اشعب لاشئ واحزاب انلنيين مرضى نفسيين ـ يقوما بأحتكار طيران دولي لمجرد اشخاص تحيط بهم الشبهات ..!!!
    وتلث أرباع الشعب الليبي بين عالق ممهجر ومفقود فالخارج والداخل ..؟!!
    ضروري يتم ايقاف النواب وأحزابهم بأي طريقة ..!! هذه مؤسسة وطنية وملك للشعب الليبي بالكامل .. وما هياش لافراد أو اشخاص مهوسسين .. حتى الكذب يؤدي للجهل والمرض والتخلف ونقص في المناعة .

    youtube.com/watch?v=Jp_SM9xEAbE

    رد