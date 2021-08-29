أبو جناح يقف على التحديات التي تواجه مؤسسة التعدين

زار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، المؤسسة الوطنية للتعدين، وكان في استقباله وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، ومدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين فرج شندولي.

واستعرض اللقاء، دراسات وأعمال اللجان السابقة من قبل أعضاء المؤسسة ومركز البحوث والشركة الليبية للحديد والصلب.

وتطرق أبوجناح، خلال اللقاء، إلى أهمية المؤسسة الوطنية للتعدين، مشيرا إلى عدم تلقيها الزخم الكافى لمعرفة نشاطاتها وأعمالها المناط بها لكى يتم الاستفادة منها في المشروعات المتسقبلية.

من جانبه، أشاد وزير الصناعة بالجهود الذي تقوم بها الحكومة والدور الذي يقوم به المهندس رمضان أبوجناح، لدعم وتشجيع المؤسسات العامة التي من شأنها رفع عجلة الاقتصاد الليبي والارتقاء بمجال الصناعة محلياً.

كما تم طرح عدة مواضيع من قبل قيادات المؤسسة، والتي تلعب دوراً هاما في إنجاح المشروعات من قبل اللجنة، بحسب البيان الصادر.

من جانبه، أشار نائب رئيس الحكومة، إلى أن الجنوب الليبي يتمتع بثروات هائلة التي يجب الاستفادة منها والتشجيع على إقامة المشروعات في المنطقة لتوفير فرص عمل للشباب الليبي.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور، على عقد اجتماعات دورية تعنى بمتابعة ما يستجد من أعمال للرفع بالقطاع الاقتصادي.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

