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أردوغان: من الممكن عقد اتفاق مع “طالبان” مماثل لاتفاقيتنا في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنَّه من الممكن عقد اتفاق مع أفغانستان مماثل للاتفاق المبرم مع حكومة الوفاق سابقًا، موضحًا أن استعداد كابول للحوار مع أنقرة، كفيل بتوقيع الاتفاق.

وأكد أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، استعداده لدعم وحدة أفغانستان، حسب تعبيره، موضحًا أن تركيا لديها خطط بديلة حيال كافة الاحتمالات المتعلقة بأمن سفارتها في كابل.

ويسعى الرئيس التركي جاهدًا، هذه الأيام لتطبيق النموذج الليبي في أفغانستان، عبر تصويت برلماني، حسب تقرير سابق لمرصد “نورديك مونيتور” السويدي، الذي كشف في 23 من أغسطس الجاري، عن نية أردوغان، الحفاظ على قوات تركية في أفغانستان وإبقاء الوجود العسكري في ليبيا، لتحقيق اتفاق شراكة استراتيجية ثنائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • لن تجد سراج واحد فى افغانستان ينحى سرواله هناك فافغانستان مقبرة لكل المحتلين .
    ولكيف يوقع المعتوه مع طالبان اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع ان افغانستان لا تطل على اى بحر .
    كفاية مخ بذنجان ولا اعتقد ان البرلمان التركى سيصوت لك هذه المرة على القاء جنود اتراك الى التهلكة

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  • ممكن توقع اتفاقية تجارة حرة مع افغانستان التى تنتج 85% من الافيون على مستوى العالم ووقتها ستصبح امير المدمنين !!

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