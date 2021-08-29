مصدر مسؤول: أعطية يُلغي الإعلان عن خطة “عودة الحياة” التي أطلقها الدبيبة

أخبار ليبيا 24

ألغى نائب رئيس الحكومة، حسين أغطية القطراني، اليوم الأحد، المؤتمر المقرر عقده في مقر رئاسة الوزراء في بنغازي حول إعلان الدبيبة إطلاق خطة “عودة الحياة” لانقاذ برنامج التنمية في ليبيا.

وقال مصدر مسؤول في حكومة الوحدة الوطنية لـ أخبار ليبيا 24، أن أعطية أصدر تعليماته للوفد بإلغاء مؤتمر “عودة الحياة”.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن أعطية يستعد للخروج في مقابلة تلفزيونية لتوضيح أسباب إلغائه المؤتمر الصحفي الخاص بخطة “عودة الحياة” التي أعلن عنها الدبيبة والمقرر عقده اليوم في مدينة بنغازي من قبل وزير الاسكان والوفد المرافق له.