رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفدًا من بلدية الزنتان

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأحد، وفدًا من مدينة الزنتان، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور عمران القيب، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم المدينة، وبعض المشاكل والعراقيل التي تواجهها والمناطق المجاورة لها.

واستعرض أعضاء الوفد، خلال اللقاء، مساهمة مدينة الزنتان، في تحقيق المصالحة الوطنية، ولم الشمل وجمع الفرقاء، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في هذه المرحلة.

من جهة أخرى، أطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد الرئيس على سير الخطة التعليمية بمؤسسات التعليم العالي بمختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأثنى السيد رئيس المجلس الرئاسي، على دور مدينة الزنتان، واستعداد كل مكوناتها، لدعم ملف المصالحة الوطنية من أجل أن يعم السلام والاستقرار في البلاد. (وال) ف م/ ر ت

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