الجازوي: قانون انتخاب الرئيس محل خلاف بين النواب

توقع عضو مجلس النواب سعد الجازوي، عدم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بسبب عدم اكتمال النصاب البرلماني.

ورأى الجازوي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن سحب الثقة من الحكومة يربك المشهد السياسي حاليا، وقال: أتوقع ممارسة ضغوطات على رئيس الحكومة لتحقيق مصالح معينة لبعض الدول، وفق ادعائه.

وأضاف النائب البرلماني أن “قانون انتخاب الرئيس أحيل إلى اللجنة التشريعية لصياغة ما توصلنا إليه، والقانون محل خلاف بين الأعضاء، فبعضهم يرى ضرورة مناقشته بندا بندا وبعضهم يدفع نحو التصويت عليه مجتمعا” بحسب قوله.

وتابع: “ثمّة صراع حول قانون انتخاب الرئيس وستفصل فيه الجلسة القادمة، ومع الأسف ما زالت الرؤية غير واضحة، خاصة بعد تصريح عقيلة صالح بالتصويت على القانون” وفق زعمه.

وأشار الجازوي إلى أن “بند الميزانية في انتظار حضور رئيس الحكومة وتوضيح بعض الملاحظات الواردة من لجنة المالية، أما بند المناصب السيادية فمحل نزاع بين مجلسي الدولة والنواب، ووفق الاتفاق السياسي فإنه اختصاص مشترك بينهما، وفي حال تمريره من مجلس النواب منفردا فسيظل محل طعن” على حد ادعائه.