الزنتان تُطلق حملة التلقيح بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا

تُواصل وحدة التطعيمات بالمركز الصحي الغربي القواسم بالزنتان حملة التطعيم، بالجرعة الثانية من اللقاح أسترازينيكا.

الحملة التي انطلقت مطلع الأسبوع ستستمر بحسب إدارة المركز حتى نفاد الكمية، واستفادة أكبر عدد من أهالي البلدية.

وشهدت الحملة بحسب مراسل 218 إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين الذين توافدوا على المركز الصحي، مع استمرار تقديم الجرعة الأولى من اللقاح، وسط دعوات من القائمين على الحملة لمن لم يتلقَ الجرعة الأولى بضرورة التوجه إلى أقرب مركز لتلقي التطعيم، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي لسلامة الجميع.

يُذكر أن وزارة الصحية دشّنت حملة التلقيح بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا، مع تأخر البدء بالجرعة الثانية لباقي اللقاحات ذات المنشأ الروسي والصيني.

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