عون يُوقف صنع الله عن العمل ويُحيله للتحقيق

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، قراراً بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن العمل.

جاء ذلك وفق خطابين موجهين لرئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منها.

وبحسب الخطابين أرجع عون سبب الإيقاف إلى أن صنع الله باشر مهمة عمل خارجية بدون إذنه أو موافقته، إلى جانب عرقلة ومنع جاد الله العوكلي من مباشرة مهامه المسندة إليه كرئيس مُكلّف من وزير النفط والغاز بتاريخ 24 أغسطس الجاري.

وبحسب الخطابينِ طلب عون بضرورة إحالة صنع الله للتحقيق، واستمرار العوكلي بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف.

يذكر أن وزير النفط والغاز كلّف في 24 أغسطس الجاري جاد الله العوكلي بمهام إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مُرجعاً السبب في ذلك إلى عدم استجابة صنع الله له، فضلاً عن غيابه عن العمل وتواجده خارج البلاد.