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عون يُوقف صنع الله عن العمل ويُحيله للتحقيق

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 أخبار ليبيا 24

أصدر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، قراراً بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن العمل.

جاء ذلك وفق خطابين موجهين لرئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منها.

وبحسب الخطابين أرجع عون سبب الإيقاف إلى أن صنع الله باشر مهمة عمل خارجية بدون إذنه أو موافقته، إلى جانب عرقلة ومنع جاد الله العوكلي من مباشرة مهامه المسندة إليه كرئيس مُكلّف من وزير النفط والغاز بتاريخ 24 أغسطس الجاري.

وبحسب الخطابينِ طلب عون بضرورة إحالة صنع الله للتحقيق، واستمرار العوكلي بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف.

يذكر أن وزير النفط والغاز كلّف في 24 أغسطس الجاري جاد الله العوكلي بمهام إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مُرجعاً السبب في ذلك إلى عدم استجابة صنع الله له، فضلاً عن غيابه عن العمل وتواجده خارج البلاد.

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  • عليك ان ترفع لهم القبعة لا أن.. – محمد عون شخص متلون و مندس يضمر غير مايظهر وغير نظيف النية وفتان بين الاخوة حاقد وحسود على ما تم انجازه على أيدي الشرفاء فى قطاع النفط ومن توابع البائد يجب ابعاده عن وزارة النفط وعن أى منصب رفيع فى الدولة والعاقل يفهم مصطفى صنع الله وفريقه المحنك والمتميز بموسئسة النفط وشركاتها يجب ان ترفع لهم القبعة على ماأنجزوه فى أصعب فترة تمر بها ليبيا فتحشم على وجهك انت وازلامك ياعون وكفاك حقد على الشرفاء وتملق فالشمس لاتتغطى بالغربال…اللهم اقهر من أراد بلادنا بسوء ومسك ليبيا بالحبل المتين واكفيها العابثين والحاسدين والماكرين.اللهم اردد كيدهم في نحورهم، اللهم اطمس أعينهم عنها وخذهم أخذ عزيز مقتدر، واهزمهم وأهلك أشياعهم. اللهم حصنها بحصنك الحصين، وأعزها بعزك واكفها شر الأشرار وكيد الفساق والدعار والسحار والمردة والمنافقين والمدعين والحاقدين والحاسدين والمغرورين والحاقدين في الليل والنهار.(اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم).(اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ).(اللَّهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ).(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم).(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)…..الخ

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