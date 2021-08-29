ليبيا الان

وزير النفط يوقف «صنع الله» ويحيله إلى التحقيق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد عون، اليوم الأحد، قرارا بوقف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، عن العمل لمخالفته لقرارات الوزارة والقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وأرجع الوزير القرار، وفقا للخطاب الموجه إلى رئيس جهاز حرس المنشأة النفطية، إلى قيام صنع الله بالسفر خارج البلاد في مهام خاصة بالعمل دون الإذن المسبق من قبل الوزير وفق ما تقضى القوانين.

وأكد البيان، أن صنع الله لم يكتف بذلك بل عرقل جاد الله محمد العوكي، عن القيام بمهامه المكلف بها كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفق القرار الصادر في 24 من أغسطس الجاري.

وأكد البيان، إلى أن الوزير قرر إحالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى التحقيق، ووقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.

وجاء في الخطاب الموجه إلى رئيس جهاز حرس المنشأة النفطية:” بالإشارة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 186 لسنة 2007، وإلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 154 لسنة 2020 بشأن تبعية حرس المنشآت النفطية وإلى ماتقضي مباشرة المهام الخارجية وفقا للتعليمات والتعميمات والتي سبق، وأن صدرت عن حكومة الوحدة الوطنية ووزير النفط والغاز، بضرورة أن يمنح الوزير الأذن والموافقة المسبقة على السفر ومباشرة المهام الخارجية بالنسبة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.

وتابع الخطاب:” أن رئيس المؤسسة كان قد باشر مهمة عمل خارجية دون أذن أو موافقة من وزير النفط والغاز وهي مخالفة صريحة للتعليمات السابق ذكرها، علاوة على قيامه بعرقلة ومنع جادالله حمد العوكلي من مباشرة مهامه المسندة إليه كرئيس مكلف بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بموجب التكليف الصادر عن وزير النفط بتاريخ 24 /8/2021، حيث أصر على قيامه بإدارة شؤون المؤسسة الوطنية للنفط”.

واستطرد:” عليه فقد أصدرنا تعليماتنا بإيقافه عن العمل إلى حين التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من المخالفات المذكورة واستمرار جادلله العوكلي بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.

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صحيفة الساعة 24

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  • عليك ان ترفع لهم القبعة لا أن.. – محمد عون شخص متلون و مندس يضمر غير مايظهر وغير نظيف النية وفتان بين الاخوة حاقد وحسود على ما تم انجازه على أيدي الشرفاء فى قطاع النفط ومن توابع البائد يجب ابعاده عن وزارة النفط وعن أى منصب رفيع فى الدولة والعاقل يفهم مصطفى صنع الله وفريقه المحنك والمتميز بموسئسة النفط وشركاتها يجب ان ترفع لهم القبعة على ماأنجزوه فى أصعب فترة تمر بها ليبيا فتحشم على وجهك انت وازلامك ياعون وكفاك حقد على الشرفاء وتملق فالشمس لاتتغطى بالغربال…اللهم اقهر من أراد بلادنا بسوء ومسك ليبيا بالحبل المتين واكفيها العابثين والحاسدين والماكرين.اللهم اردد كيدهم في نحورهم، اللهم اطمس أعينهم عنها وخذهم أخذ عزيز مقتدر، واهزمهم وأهلك أشياعهم. اللهم حصنها بحصنك الحصين، وأعزها بعزك واكفها شر الأشرار وكيد الفساق والدعار والسحار والمردة والمنافقين والمدعين والحاقدين والحاسدين والمغرورين والحاقدين في الليل والنهار.(اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم).(اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ).(اللَّهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ).(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم).(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)…..اللهم ماأمين

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