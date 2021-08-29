الجازوي: بند المناصب السيادية سيظل محل طعن في حال تم تمريره من البرلمان منفردًا

ليبيا – رأى القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عضو مجلس النواب المنقطع سابقًا سعد الجازوي وعضو المجلس الموازي حاليًا في طرابلس أن سحب الثقة من حكومة الوحدة يربك المشهد، مستبعدًا سحبها لعدم اكتمال النصاب.

الجازوي وفي تصريح خاص لمنصة “فواصل” اليوم الأحد، توقع ممارسة ضغوطات على رئيس الحكومة لتحقيق مصالح معينة لبعض الدول.

وأضاف: “قانون انتخاب الرئيس أحيل إلى اللجنة التشريعية لصياغة ما توصلنا إليه، والقانون محل خلاف بين الأعضاء، فبعضهم يرى ضرورة مناقشته بندًا بندًا وبعضهم يدفع نحو التصويت عليه مجتمعًا”.

وأشار إلى أن هناك صراعًا حول قانون انتخاب الرئيس وستفصل فيه الجلسة القادمة، مردفًا: “مع الأسف ما زالت الرؤية غير واضحة، خاصة بعد تصريح عقيلة صالح بالتصويت على القانون”.

ونوه إلى أن بند الميزانية في انتظار حضور رئيس الحكومة وتوضيح بعض الملاحظات الواردة من لجنة المالية.

الجازوي لفت إلى أن بند المناصب السيادية محل نزاع بين مجلسي الدولة والنواب ووفق الاتفاق السياسي فإنه اختصاص مشترك بينهما، وفي حال تمريره من مجلس النواب منفردًا فسيظل محل طعن، على حد قوله.

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