نائب رئيس الحكومة ينفي إيقاف مؤتمره الصحفي في بنغازي بالقوة

نفى المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين أعطية، دخول قوة عسكرية إلى مكان انعقاد المؤتمر الصحفي الذي كان من المفترض إقامته اليوم.

وأكد المكتب الإعلامي أن أعطية هو من ألغى المؤتمر، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن إقامة المؤتمر خلال اليومين المقبلين.

الجدير بالذكر أن 218 أفادت في وقت سابق بأن حسين أعطية هو من طلب تأجيل انطلاق مؤتمر خطة مشروعات التنمية في المنطقة الشرقية، مما اضطر المنصة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية لوقف البث المباشر، الذي واكب مرحلة التحضير وحذفه دون أي توضيح حول مصير المؤتمر، حينها.

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