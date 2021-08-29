وزير الداخلية يترأس الاجتماع التقابلي الأول للجنة الوطنية العليا لإعداد الرمز الليبي للسلامة

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال)- ترأس وزير الداخلية”خالد مازن” اليوم الأحد، الاجتماع التقابلي الأول للجنة الوطنية العليا لإعداد الرمز الليبي للسلامة، بحضور رئيس اللجنة عميد “أمحمد مختار” وكامل أعضاءها.

واستعرض خلال الاجتماع؛ العراقيل والصعوبات التي تواجه سير عمل اللجنة، واللجان الفرعية الأخرى وتذليلها، لتحقيق النتائج المطلوبة من إنجاز هذا المشروع, وكذلك مناقشة مخصصات اللجنة المالية واعتمادها من وزير الداخلية.

كما تخلل الاجتماع عرض تقديمي؛ يُبيّن مراحل المشروع, والتأكيد على أهمية التنسيق، مع عدد من الجهات الخارجية (بيوت خبرة) للاستفادة من تجاربهم السابقة في هذا المجال، واستثمار الاتفاقيات المعتمدة من خلال إعادة تفعيلها من جديد. (وال) ب خ/ ر ت

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