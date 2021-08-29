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الشيهوب: «مجموعة عقيلة صالح» تطالب بسحب الثقة على عكس رغبة النواب

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب أحمد الشيهوب:” إن الجلسة ستكون، غدا الإثنين، ولن يتحقق فيها النصاب، ومعظم النواب يرفضون بشدة سحب الثقة من الحكومة”، بحسب تعبيره.

وأضاف الشيهوب، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″:” المجموعة المطالِبة بسحب الثقة هي مجموعة رئيس المجلس عقيلة صالح، التي تستمر في عرقلة عمل الحكومة منذ البداية، على زعمه.

وتابع:” لم نصوت ـ نحن النواب ـ على قانون انتخاب الرئيس، وكلام عقيلة حول التوافق والتصويت “كذب وافتراء”، وقد كنت حاضرا للجلسة، طالب النواب بتعديل قانون انتخاب الرئيس ثم التصويت عليه، لكن عقيلة يحاول تمرير مجموعة من البنود كدعم ترشح العسكري بمجرد خلعه بدلته وإذا فشل فيرجع إلى عمله، على حد ادعائه.

وقال إن 90% من النواب رافضون لقانون انتخاب الرئيس لكن ثمة تهديدات ومخاوف من المعارضة ، على حد قوله.

وأشار إلى أن التصويت على قانون انتخاب الرئيس يحتاج إلى نصاب، ودعوى الجلسة المعلقة دعوى واهية، وتعقد الجلسة غدا الإثنين بـ 60 أو 70 نائبا، وعقيلة مستفردٌ بالمجلس ويسيّره حسب رغباته ” بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن التصويت على القانون من المفترض أن يكون بندًا بندًا لكن عقيلة صالح يحاول تمريره كتلةً واحدة ببنوده كافة”، على حد ادعائه.

واستطرد:” هناك احتمال أن تمرّر اللجنة التشريعية بعض المواد أثناء صياغة القانون أو يجري التلاعب ببعض مواده”، وفق قوله.

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«مجموعة عقيلة صالح» الشيهوب رغبة النواب سحب الثقة عكس

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • من يطالب من النواب بسحب الثقة من الدبيية فهو يشهد الله ثم الشعب انه يصحح خطأه عندما اختار هذا الخائن والفاسد ولا يتحمل النائب الذى يطالب باسقاط الدبيبة اى مسئولية امام الشعب فى حالة فشل الدبيية فى اجراء انتخابات حرة فى موعدها فكل الشواهد تؤكد ان هذا مستحيل .
    اما من يدعم بقاء الدبيية ويمنعه من السقوط قبل ان يتسبب فى كارثة التقسيم او اشعال الحرب من جديد .
    فعلى اى نائب عنده ذرة ضمير ان يستجيب لارادة الشعب ولا يشهد زور واسأل هذا النائب اليست الحكومة فاشلة فى نظر غالبية الشعب واى استطلاع راى سيؤكد ان غالبية الشعب تطالب باسقاط الدبية قبل ان تسقط ليبيا فى الهاوية فهو يسير فى الاتجاه الخاطئ وهو اشعال الفتنة بدلا من المصالحة الوطنية وبطريقة غبية جدا اغبى من السئ النائب هذا

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  • كل من يرفض سقوط الدبيبة الذى لم يحترم نواب الشعب ويحضر ليحاسب امامهم بحجة واهية السفر للخارج مع ان من يمثل ليبيا بالخارج رئيس المجلس الرئاسى حسب الاتفاق السياسى والدبيبة بتجاوز مهامه فى الاتفاق السياسى ويقصر فى مهامه الاصلية فالسفر لبنغازى وسبها اولى من السفر للاردن وعيرها

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