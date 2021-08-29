ليبيا الان

المنفي يبحث مع وفد من الزنتان دعم ملف المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، وفدًا من مدينة الزنتان، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، وذلك لمناقشة «عدد من المواضيع التي تهم المدينة، وبعض العراقيل التي تواجهها والمناطق المجاورة لها».

واستعرض أعضاء الوفد، خلال اللقاء، «مساهمة مدينة الزنتان في تحقيق المصالحة الوطنية، ولم الشمل وجمع الفرقاء»، مؤكدين «دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في هذه المرحلة»، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي على «فيسبوك».

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من جهة أخرى، أطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنفي على «سير الخطة التعليمية بمؤسسات التعليم العالي بمختلف مدن ومناطق ليبيا».

وأثنى المنفي على «دور مدينة الزنتان، واستعداد كل مكوناتها لدعم ملف المصالحة الوطنية من أجل أن يعم السلام والاستقرار في البلاد».

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بوابة الوسط

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  • الريس منفى مثل الريس حنفى فى فيلم ابن حميدو ليس له اى كلمة امام زوجته المفترية وزوجة الرئيس منفى المفترية لافى عندها كرامة ولافى عندها دم ولافى عندها دم خاينة .
    لو كنت مكان الريس منفى ماذا امام اغتصاب صلاحياتى من كل من هب ودب حتى الدبيبة طفل الخطيئة !!
    اولا ادعوا بصفتى صاحب حق التوقيع على قرار الحرب وااسلم واى قرار عسكرى اجتماع شامل يحضره الفرقاء من الشرق والغرب من اول المشير حتى الحقير الحداد وافرض الوطنية على الجميع وان يعملوا على سيادة الوطن وتفكيك كل المليشيات خارج سيطرة الدولة مثل غنيوة والفار التى تتقاتل مع طلوع النهار .
    وادعوا الى عودة الضباط النظامين السابقين للخدمة وافرض التجنيد الاجبارى .
    واقوم بالافراج عن كل المعتقلين واعيد المهجرين غير المطلوبين للعدالة واجعل كل ااسجون تحت سيطرة وزارة العدل واطلب قوات عرببة من دول الجوار التى تعقد اجتماعا غدا فى الجزائر لحماية صناديق الامتخابات وحماية رجال الداخلية الذين سيحموا صندوق الانتخابات

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