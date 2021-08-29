محاولة تفجير لخط النهر الصناعي قرب الشويرف

أكد مراسل 218 تعرض خط النهر الصناعي بالقرب من الشويرف 15 كم شمالاً لمحاولة تفجير، اليوم السبت.

وأشار مدونون إلى وجود جهاز مرتبط بالعبوات قد يكون جهاز تفجير بالهاتف.

وأوقفت تغطية الاتصالات حتى تتم عملية مسح للمحطات من الشويرف إلى الموقع رقم المحطة c-189+150 ، فيما لم تورد المنصات الإعلامية التابعة لجهاز النهر الصناعي أي معلومات بالخصوص.

وتأتي هذه المحاولة في سياق الاعتداءات المستمرة لخطوط نقل مياه النهر الصناعي وما تتعرض لها محطاته عبر الصحراء من تخريب وتدمير يصفه مراقبون بالممنهج.

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