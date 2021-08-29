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الكبير يبحث الصعوبات والإشكاليات القانونية والمالية التي تواجه المصرف الزراعي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس المُقال الصديق الكبير اليوم الأحد برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الزراعي وعدد من مدراء إداراته بحضور مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ومدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بعض الصعوبات والإشكاليات القانونية والمالية التي تواجه المصرف الزراعي وبحث إمكانية معالجته والعمل على حلحلة بعض مشاكله القائمة مع بعض من المصارف التجارية.

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قناة ليبيا الحدث

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  • هذا برنامج كويس المفروض يكون هناك متابعة اعلامية محلية واستدعاء للمهندسين الزراعيين الليبيين وعمل ميداني الشؤون الزراعية وخاصة بعد اكتساح الجراد لمناطق زراعية في ليبيا والحد من التصحر وتسميد الاشجار وتقليمها جيدا

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