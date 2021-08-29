الكبير يبحث الصعوبات والإشكاليات القانونية والمالية التي تواجه المصرف الزراعي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس المُقال الصديق الكبير اليوم الأحد برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الزراعي وعدد من مدراء إداراته بحضور مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ومدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بعض الصعوبات والإشكاليات القانونية والمالية التي تواجه المصرف الزراعي وبحث إمكانية معالجته والعمل على حلحلة بعض مشاكله القائمة مع بعض من المصارف التجارية.

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