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صحيفة “أفريكا ريبورت”: الدبيبة يتمسك بالانتخابات علنا ويرفضها سرا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت صحيفة “أفريكا ريبورت” عن أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يتمسك بالانتخابات الليبية في العلن ويرفضها في السر سعيًا لتمديد فترة ولايته المقرر انتهاؤها في 24 ديسمبر المقبل وفق الاتفاق السياسي في جنيف.
وقالت الصحيفة في تقرير رصدته “الساعة 24” إن الدبيبة كان صريحًا خلال اجتماعه مع ماكرون في معارضة انتخابات ديسمبر ، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية نقل الرسالة نفسها إلى دول أخرى وإن لم تكن مباشرة للولايات المتحدة المتمسكة بالموعد المحدد للانتخابات.
وأضافت أن ملتقى الحوار السياسي تعثر في إقرار القاعدة الدستورية والسبب جزئيًا هو تحول ولاء بعض أعضائه للدبيبة، لافتة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال لنظيرته الليبية نجلاء المنقوش إن الدبيبة عليه التوقف عن إرسال رسائل مختلطة.
وذكرت “أفريكا ريبورت” أن متحدثا باسم الدبيبة رفض التعليق على هذا الموضوع.

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تعليقات

  • ما بعد:
    فقد روى البخاريُّ ومسلم في الصحيح من حديث أبي هريرةَ – رضي الله عنه – أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تجدُ مِن شرِّ الناس يومَ القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)).

    كلما طالت بنا الأعمارُ، وكلما ازدادت تجرِبتُنا في الحياة، أوقفتك تلك التجرِبةُ في محطاتٍ مع أناس كُثُر، وحتمًا كلنا لاقى هذا الصِّنف من الناس، ممَّن يحمِلون وجهين، ويلبَسون قناعين، ويرتَدُون شخصيتين في ثوبٍ واحد، بل ربما أصبَحْنا نرى اليوم صِنفًا من الناس بإمكانه أن يُغيِّرَ شخصيتَه في كل ساعة، يفُوق في أدائه أبرَعَ الممثِّلين، فيتقمَّصُ عدة شخصيات في اليوم الواحد، كل هذا الصنيع ليجاريَ فلانًا أو ينتفع من علان، أو لينال حظوة من هذا أو ذاك.

    يذكُر لنا أهل التفسير أن الأخنس بن شريق أقبَل إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة، فأظهَر له الإسلام، فأعجبَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ذلك منه، وقال: إنما جئتُ أريد الإسلام، والله يعلَمُ أنِّي صادق. (وذلك قوله: ﴿ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ﴾ [البقرة: 204])، ثم خرَج من عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فمرَّ بزرعٍ لقوم من المسلمين وحُمُرٍ، فأحرَق الزرع، وعقَر الحُمُرَ، فأنزَل الله – عز وجل -: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾ [البقرة: 204].

    وكأن هذا البعيدَ يقتدي بفِعلة إبليسَ اللعين يوم أن ارتدى لباسَ الناصح لآدَمَ وزوجه، فقال كما وصف رب العزة – جل وعلا -: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ [الأعراف: 21]، ثم إننا سنرى صورتَه يوم القيامة حين يخلَعُ قناعه ويسقُط زيفُه، وكما قال عنه – جل وعلا -: ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الحشر: 16].

    وهكذا هم اليوم: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾ [البقرة: 14].

    فيأتي بوجهينِ، الوجه الأول يحمِلُ العطفَ واللِّينَ، والسرورَ والابتسامة، يدٌ حانية تحتضنُك، وقلبٌ واسع يؤويك، فإذا رأيتَ وجهه الثاني – أجارنا الله وإياكم منه – رأيتَ عبوسًا، بغيضًا، لا رحمة في قلبِه، ولا رأفةَ في خُلقه.

    فهو يمثِّلُ شخصيتين متناقضتين في ثوبٍ واحد، وإذا وقَفْتَ لتبحث عن دوافع هؤلاء، فإنك ستقف عند أهمِّها، وهو دافع النَّفعية والوصولية والانتهازية، فهو يتلوَّنُ بلونِ صاحب المصلحة التي يرجوها منه، قالوا: كان عبدُالملك بن مروان يحبُّ الشِّعر، فانشغل النفعيُّون بقراءة الشعر وروايته، فلما جاء الوليد بن عبدالملك كان يُحبُّ البناء والمعمار، فانشغل النفعيُّون بالبناء والعمارة ليتقرَّبوا منه، فلما جاء سليمانُ كان يُحِبُّ النكاحَ والإماء، فانشغل الانتهازيون بالجواري والأنكحة، فلما جاء عمرُ بن عبدالعزيز، وكان يحبُّ الصوم والصلاة والذِّكر، فكان النفعيُّون يقول بعضُهم لبعض: كم تُصلِّي من الليل؟ وما هو وِرْدُك الليلة؟ وكم تُسبِّح وتستغفر؟.

    إنها آفة خطيرة إذا ما تأمَّلْنا نتائجها، وواقع الأمة اليوم ربما يُرشِدُنا إلى ذلك، فكم من أمةٍ دبَّت فيها الخلافاتُ! وكم من ملَّة حصدت الندامةَ! وكم من أُسرةٍ انكشفت أسرارُها وبان عوارُها! وما ذاك إلا بسبب أولئك الذين يحمِلون وجهينِ!

    فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف بسند لم أقف على درجته أن رجلاً سلَّم على النبيِّ ثلاثَ مرات، فلم يرُدَّ عليه، فقيل له: لِمَ؟ فقال: ((إنه ذو وجهين)).

    فحذارِ أن تقتربَ منه أو تصاحبه؛ فإنك لا تأمَنُ أن تكون أنت الضحيةَ المقبِلة، وفِرَّ منه فرارَك من المجذومِ والأجرب.
    لا خير في وُدِّ امرئٍ متلوِّنٍ
    حُلو اللسانِ، وقلبُه يتلهَّبُ
    يُعطيك من طرَفِ اللِّسانِ حلاوةً
    ويروغُ منك كما يروغُ الثَّعلبُ

    لكن النهاية لذلك الصنفِ معروفةٌ مكشوفة؛ فالله – عز وجل – يعلَمُ خائنةَ الأعين وما تخفي الصدور، وفي الختام ستنقشعُ تلك السُّحبُ، وتزول تلك المساحيق، وتسقُطُ كلُّ تلك الأقنعةِ، وسيقفُ أمامك لتراه كما أخرَج ذلك أبو داود وغيرُه بسند صحيح من حديثِ عمارِ بن ياسر مرفوعًا: ((من كان له وجهانِ في الدنيا، كان له يوم القيامةِ لسانانِ من نارٍ)).

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  • يا استاذ عبد الحميد مش عارف تقرا في تعليقي او لا لكن لو مررت عليه اول شيء ضروري يكون هناك حصر للتعداد السكاني الليبيين حتى لا تتدخل جهات اخرى في شءون ليبيا حتى المرتزقة او الجاليات العرب والاجانب مايزالوا في ليبيا وهم من يدفغون بي ليبيا لمنزلق الجدل السياسي لصالح قنوات اخبارية تتسابق عالسبق الاعلامي ويدفعون لهم لخلق الازمات داخل الدول الامنة ، لتمويل قنوات ودول معادية لليبيا ، وهذا يجب التنبيه اليه

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  • كيف معقوله يكون كذاب و منافق الي جانب أنه عميل يا ربي العماله هي نفسها كذب علي الوطنيه

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