صحيفة “أفريكا ريبورت”: الدبيبة يتمسك بالانتخابات علنا ويرفضها سرا

كشفت صحيفة “أفريكا ريبورت” عن أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يتمسك بالانتخابات الليبية في العلن ويرفضها في السر سعيًا لتمديد فترة ولايته المقرر انتهاؤها في 24 ديسمبر المقبل وفق الاتفاق السياسي في جنيف.

وقالت الصحيفة في تقرير رصدته “الساعة 24” إن الدبيبة كان صريحًا خلال اجتماعه مع ماكرون في معارضة انتخابات ديسمبر ، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية نقل الرسالة نفسها إلى دول أخرى وإن لم تكن مباشرة للولايات المتحدة المتمسكة بالموعد المحدد للانتخابات.

وأضافت أن ملتقى الحوار السياسي تعثر في إقرار القاعدة الدستورية والسبب جزئيًا هو تحول ولاء بعض أعضائه للدبيبة، لافتة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال لنظيرته الليبية نجلاء المنقوش إن الدبيبة عليه التوقف عن إرسال رسائل مختلطة.

وذكرت “أفريكا ريبورت” أن متحدثا باسم الدبيبة رفض التعليق على هذا الموضوع.