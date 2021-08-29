الجغداف للحكومة : اتركوا مشاريع التنمية بمنأى عن الدعايات الانتخابية

متابعات ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

29 August, 2021

وجه السياسي و الخبير المالي رجب الجغداف نصحا الى حكومة الوحدة الوطنية بأن “تبعد التنمية بمنأى عن التجاذبات والمناكفات والدعايات الانتخابية والسياسية” .

واستغرب الجغداف عن تحريك مشاريع تحول متوقفة والمتبقى من عمر الحكومة ثلاثة اشهر، وكتب عبر تدوينة في حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قائلا ” عودة الحياة إلى مشروعات وبرامج التنمية المتوقفة منذ 10 سنوات والبالغ قيمتها الإجمالية أكثر من 160 مليار دينار ليبي وفق المستندات الرسمية المتوفرة لدى وزارة التخطيط والتي لا يمكن عمليا تقييمها وتحريكها خلال مدة الثلاثة الأشهر المتبقية من عمر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وخصوصا قبل إعتماد ميزانية التحول “الباب الثالث” للعام الجاري 2021م إلى تاريخه”.

ووجه الجغداف عبر تدوينته نصحا للحكومة كاتبا “ننصح كمتخصصين بعدم القفز على المراحل وإبعاد التنمية بمنأى عن التجاذبات والمناكفات والدعايات الانتخابية والسياسية إلى حين إستقرار الدولة وإمكانية عودة الشركات الأجنبية المتعاقد معها بعد طرد المرتزقة وإجلاء القوات الأجنبية التي تعيق حركة الشركات أمنيا وتنقص من سيادة الإدارة الوطنية في إتخاذ القرارات الإقتصادية بل والسياسية ورصد الإمكانيات المادية اللازمة لذلك وفق ميزانية عامة معتمدة من السلطة التشريعية المنتخبة والمعترف بها دوليا يتأتى ذلك وفق خطة علمية رزينة واضحة المعالم والمصادر التمويلية المعلومة التي تفي بتلك الإستحقاقات التمويلية في مساحة كافية من الزمن لا بموجب خطب ومناظرات إعلامية دعائية ومؤتمرات صحفية سريعة ومن غير المختصين”.