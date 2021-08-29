المنقوش تتوجه للجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الجوار حول ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها الرسمية عن توجه نجلاء المنقوش للجزائر؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا، والذي ستحتضنه العاصمة الجزائرية يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.

ومن المقرر أن يشهد هذا المؤتمر مشاركة وزراء خارجية كلٍّ من الجزائر وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد، إضافة إلى وزير خارجية الكونغو الديمقراطية مُمثلاً للرئيس الكونغولي الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليا، إلى جانب أمين جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيتش.

وبحسب صفحة الوزارة فإن هذا الاجتماع يأتي للتشاور حول الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم مبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها المنقوش أثناء مؤتمر برلين 2، لإنهاء كافة أشكال التدخل في شؤون البلاد، وفي خطوة لعقد مؤتمر دولي تترأسه وتحتضنه ليبيا وبمشاركة الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في ليبيا؛ من أجل تحقيق الاستقرار وتمهيداً لإجراء الانتخابات في موعدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية