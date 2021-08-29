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المشري يبحث مع السفير الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 29 أغسطس 2021م (وال)- بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها خاصة في الجانب الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأحد بمقر المجلس بطرابلس، بحضور النائب الأول “مسعود عبيد”، والنائب الثاني “عمر بوشاح”.

كما تطرق اللقاء إلى الوضع السياسي في ليبيا؛ حيث بيّن “المشري” موقف المجلس من الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وهو 24 ديسمبر. (وال)

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • وما السلطة التى يملكها خانب المشرى لتعزيز العلاقات الثنائية مع ايطاليا فهو لا يمثل السلطة التنفيذية ولا حتى التشريعية هو مجرد واخد من مخلفات الصخيرات التى سقطت كما سقط المؤتمر العام من زمان ربنا يشفى كل مجنون

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