المشري يبحث مع السفير الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها

طرابلس 29 أغسطس 2021م (وال)- بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها خاصة في الجانب الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأحد بمقر المجلس بطرابلس، بحضور النائب الأول “مسعود عبيد”، والنائب الثاني “عمر بوشاح”.

كما تطرق اللقاء إلى الوضع السياسي في ليبيا؛ حيث بيّن “المشري” موقف المجلس من الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وهو 24 ديسمبر. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال