أفريكا ريبورت: الدبيبة يتمسك بالإنتخابات في العلن ويرفضها في السر سعيًا للتمديد

قال موقع أفريكا ريبورت، إنه حصل على وثيقة تتضمن اقتراحا من الولايات المتحدة بإجراء انتخابات رئاسية ليبية متعاقبة تنتهي في خريف عام 2022، في محاولة لإنقاذ خارطة طريق الانتخابات المزمعة في ديسمبر والتي التزمت بها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وبقية الفاعلين الليبيين.

وأوضح الموقع، أن الاقتراح الأمريكي المقدم إلى كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، يلزم الليبيين بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر جنبًا إلى جنب مع الانتخابات البرلمانية، ثم الجولة الثانية والأخيرة في 15 سبتمبر 2022.

وقال مسؤولون لصحيفة أفريكا ريبورت، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أصر علنا أنه يريد إجراء الانتخابات في موعدها، رغم أن خارطة الطريق التي توسطت فيها الأمم المتحدة ستمنعه هو وغيره من أصحاب المناصب من الترشح لانتخابات ديسمبر المقبل، ولكنه يدفع سرا منذ تعيينه في فبراير الماضي من أجل تمديد فترة عمله إلى ما بعد ديسمبر.

وتابع: “الدبيبة كان صريحًا خلال اجتماعه مع ماكرون في معارضة انتخابات ديسمبر، ونقل الرسالة إلى دول أخرى وإن لم تكن مباشرة للولايات المتحدة المتمسكة بالموعد”.

وأضاف: “ملتقى الحوار تعثر في إقرار القاعدة الدستورية والسبب جزئيًا هو تحول ولاء أعضاء للدبيبة، ووزير الخارجية الامريكي قال لنجلاء المنقوش ان على الدبيبة التوقف عن إرسال رسائل مختلطة”. ‎

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

