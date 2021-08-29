محمد عون: قرار إيقاف صنع الله لمخالفاته وعليه الامتثال للتحقيق

صرح وزير النفط والغاز محمد عون، بأن إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل جاء لرفضه تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة، وإصراره على تسيير العمل خارج البلاد، وهذا ما يعدّ مخالفًا لقوانين القطاع.

وقال عون في تصريحات لموقع “فواصل”، رصدتها “الساعة 24″، إن قرار إيقاف صنع الله جاء بعد ارتكابه مخالفات صريحة وسفره خارج البلاد دون موافقة الوزارة.

وأضاف أن “وزارة النفط تعمل وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها، وهي المنظِّمة للقطاع، وعلى صنع الله الامتثال للتحقيق لكي تسير الأمور بشكلها الصحيح”.