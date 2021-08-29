أبو جناح يتعهد بدعم الحكومة للمؤسسة الوطنية للتعدين

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال)- أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح الأحد، بزيارة لمقر المؤسسة الوطنية للتعدين بطرابلس.

هذا وكان في استقبال نائب رئيس الحكومة؛ وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، ومدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين فرج الشندولي.

وقدمت المؤسسة للسيد النائب؛ نبذة تعريفية عن المؤسسة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال عرض مرئي بعنوان أفاق واعدة لعودة الحياة.

هذا وقد استعرضت المؤسسة رؤيتها الإدارية لتطوير العمل، من خلال الاستثمار في الموارد الطبيعية عبر الاتفاقيات والعقود المُبرمة مع المستثمرين.

من جانبه، أثنى السيد النائب على دور المؤسسة وجهودها في إنعاش الاقتصاد الوطني، متعهدًا بتوفير الدعم اللازم للمؤسسة و الإمكانات المطلوبة بأسرع وقت ممكن.

في ختام الزيارة؛ أشاد وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة؛ بالجهود الذي تقوم بها الحكومة، ودور السيد النائب رمضان أبو جناح في دعم وتشجيع المؤسسات العامة، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد والارتقاء بمجال الصناعة محليًا. (وال) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال