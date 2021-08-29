المنفي: الزنتان بكل مكوناتها مستعدة لدعم المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، اليوم الأحد وفداً من مدينة الزنتان.

وحضر اللقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور عمران القيب.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم المدينة، وبعض المشاكل والعراقيل التي تواجهها والمناطق المجاورة لها، وفق بيان للمجلس الرئاسي طالعته “الساعة 24”.

واستعرض أعضاء الوفد، خلال اللقاء، مساهمة مدينة الزنتان، في تحقيق المصالحة الوطنية، ولم الشمل وجمع الفرقاء، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في هذه المرحلة.

من جهة أخرى، أطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الرئاسي على سير الخطة التعليمية بمؤسسات التعليم العالي بمختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأثنى المنفي على دور مدينة الزنتان، واستعداد كل مكوناتها، لدعم ملف المصالحة الوطنية من أجل أن يعم السلام والاستقرار في البلاد.