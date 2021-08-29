المنفي يبحث مع الحويج سبل تحريك الأنشطة الاقتصادية في البلاد

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه بوزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، سبل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق العمل الاقتصادي، وفق خطط استراتيجية مدروسة، إضافة إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وتوفير استثمارات متنوعة، لتجنيب الدولة اعتمادها على النفط والغاز.

وجرى خلال اللقاء مراجعة المشروعات الاستثمارية القائمة، ودراسة مدى تحقيق الجدوى الاقتصادية المطلوبة منها، إلى جانب اقتراح المشاريع الاستثمارية المستهدفة وتقديم الدراسات اللازمة لتنمية الاقتصاد الوطني، وفق المؤشرات الاقتصادية الدولية والوطنية، إضافة إلى العمل على استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص الوطني والأجنبي.

وحث المنفي وزارة الاقتصاد والتجارة على وضع آلية معينة لتنفيذ زيارات ميدانية، لكل مناطق ومدن البلاد لمتابعة السوق المحلي ومراقبة السلع، والوقوف على سير العمل بالمنشآت المنتجة للسلع الغذائية بأنواعها.

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