على هامش زيارة الدبيبة للملكة.. سفير ليبيا بالأردن يلتقي نجلاء المنقوش

التقيت اليوم الأحد، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، سفير ليبيا لدى الأردن محمد البرغثي يلتقي على هامش زيارتها المملكة، خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وقد استقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق، مؤكدا خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين على العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بينهما في جميع المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مشددا على أن الأردن يدعم التوافقات السياسية التي تضمن استقرار وأمن ليبيا ووحدة شعبها، وتساند جهودها في التصدي للإرهاب، مبدياً استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الخبرات والإمكانيات التي تحتاجها ليبيا.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، فإن الخصاونة لفت إلى تأكيد الملك الأردني عبد الله الثاني خلال لقائه الدبيبة في قصر الحسينية اليوم على وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها.